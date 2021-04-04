Эритрея приступила к выводу своих войск из эфиопского штата Тыграй

ПРЕТОРИЯ, 4 апреля. /ТАСС/. Регулярные эритрейские воинские части начали покидать территорию эфиопского штата Тыграй, расположенного на границе с Эритреей. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Эфиопии.

"Эритрейские войска, перешедшие границу после того, как были спровоцированы [мятежниками] из Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ), теперь начали эвакуацию, - говорится в документе МИД. - Вооруженные силы Эфиопии взяли сейчас на себя задачу охраны национальной границы".

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед заявил 23 марта в федеральном парламенте, что с началом в ноябре прошлого года в штате Тыграй боевых действий между эфиопскими войсками и мятежниками эритрейские части вошли на его территорию для обеспечения своей безопасности. По словам премьера, власти Эритреи подчеркнули, что их войска покинут территорию Тыграя, как только эфиопские силы возьмут в штате ситуацию под свой контроль.

Спустя три дня глава правительства Эфиопии провел переговоры с президентом Эритреи Исайясом Афеворки. "В ходе бесед 26 марта с президентом Афеворки во время моего визита в Асмэру правительство Эритреи дало согласие на вывод своих войск за пределы Эфиопии", - сообщил Ахмед.

Военная операция в эфиопском штате началась 4 ноября, после того как мятежники из Народного фронта освобождения Тыграя напали на объекты Северного командования, убили оставшихся верными центральному правительству военных и захватили тяжелое вооружение. Они также обстреляли с помощью ракет средней дальности города в эфиопском штате Амхара и территорию Эритреи. Боевая фаза операции завершилась 28 ноября взятием федеральными войсками столицы Тыграя, города Мэкэле, и возвращением Аддис-Абебой контроля над всеми крупными городами и стратегическими объектами штата.

Руководители НФОТ покинули Мэкэле за несколько часов до вступления в него федеральных войск. Лидер НФОТ Дебрецион Геберемайкл обещал продолжать борьбу за самоопределение Тыграя. Генеральная прокуратура Эфиопии выдала ордер на арест около 200 членов руководства фронта, включая Геберемайкла. Они обвиняются в государственной измене, заговоре и нарушении конституции.