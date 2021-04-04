Азербайджан и Турция на военных учениях отработают организацию единой системы связи

БАКУ, 4 апреля. /ТАСС/. Подразделения войск связи азербайджанской и турецкой армий 6 апреля начнут специальные учения, на которых отработают задачи по организации единой системы обмена информацией. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"В соответствии с планом, утвержденным президентом Азербайджанской Республики, верховным главнокомандующим вооруженными силами Ильхамом Алиевым, 6 апреля начнутся совместные тактико-специальные учения войск связи с участием азербайджанских и турецких военнослужащих", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на учениях, которые продлятся до 8 апреля, военные связисты выйдут в районы выполнения маневров, где отработают задачи по организации единой системы связи. "На учениях, которые пройдут с использованием современных средств связи и автоматизированных систем управления, будут выполнены задачи по организации взаимодействия войск, развертыванию полевых пунктов управления и другие мероприятия", - уточняется в сообщении.