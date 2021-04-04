В Грузии протестуют против строительства ГЭС "Намахвани"

ТБИЛИСИ, 4 апреля. /ТАСС/. Водометы и дополнительные наряды полиции стянуты к Рионскому ущелью края Имерети в Грузии, где с утра проходит акция протеста против строительства ГЭС "Намахвани". Об этом в воскресенье сообщил грузинский телеканал Imedi.

"С целью избежания противостояния граждан и провокаций в соответствии с законом "О полиции" наше тут нахождение считается целесообразным. Вы знаете, что эта меря является временной", - сказал представитель местной краевой полиции Сулхан Тамазашвили, обращаясь к митингующим.

Участники акции считают, что ГЭС возводить нельзя, так как это вредит экологии и нанесет неисправимый ущерб Рионскому ущелью. Они также утверждают, что власти передали турецкой компании во владение целое ущелье, однако в правительстве не раз заявляли, что инвестору передана определенная территория во временное пользование.

Митингующие заявили, что полиция перекрыла все пути подхода к строительной площадке гидроэлектростанции. Они призывают МВД дать им возможность свободно передвигаться и грозятся разбить палатки. Они в то же самое время говорят, что ни в коем случае не будут противостоять полиции и их митинг носит исключительно мирный характер.

Протесты против строительства ГЭС "Намахвани" проходят в Грузии более пяти месяцев. В последнее время акции не устраивались, так как власти страны приняли решение приостановить строительство 100-метровой плотины на 9-12 месяцев до того, пока не будут еще раз перепроверены научные исследования по возведению дамбы. Акции протеста возобновились после того, как в субботу турецкая компания ENKA возобновила работы по подготовке возведения плотины. Митингующие считают, что власти нарушили обещание.

"Намахвани" - гидроэлектростанция каскадного типа, которая расположится на реке Риони на стыке краев Имерети и Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети. Строительство ГЭС откладывалось с 2009 года из-за протеста местного населения и рисков воздействия на окружающую среду. Возведение ГЭС, проектная мощность которой составляет 460 МВт, началось летом 2020 года. Строительством гидроэлектростанции занимается турецкая компания ENKA, объем инвестиций составляет $800 млн.