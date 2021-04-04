В Грузии заявили о готовности разделить с НАТО ответственность за коллективную оборону

ТБИЛИСИ, 4 апреля. /ТАСС/. Грузия участвует в миротворческих миссиях НАТО и ЕС и, тем самым, готова разделить с альянсом ответственность за коллективную оборону. Об этом в воскресенье сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Наши военные своим профессионализмом и самоотверженностью вносят вклад в миротворческие миссии, будь то миссия НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане или миссии Евросоюза в Центральноафриканской республике и Мали. Мы готовы полностью разделить ответственность коллективной обороны", - написал Гарибашвили в Facebook по случаю дня создания НАТО.

"Расширение альянса в направлении Черного моря является обязательным условием для европейской и мировой безопасности. НАТО нуждается в Грузии так же, как и республика в военно-политическом блоке", - добавил премьер.

Грузия сотрудничает с НАТО с конца 1990-х годов. В ноябре 2002 года президент Эдуард Шеварднадзе на саммите в Праге заявил о желании страны стать членом альянса. Это стремление подтвердил и следующий президент Михаил Саакашвили. Пришедшая в 2012 году к власти партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" продолжила курс на интеграцию в НАТО, однако в то же время "важнейшей задачей" внешней политики страны новые власти назвали "поэтапную нормализацию отношений с РФ не в ущерб территориальной целостности Грузии".