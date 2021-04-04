Сенаторы и депутаты Иордании осудили попытки дестабилизировать ситуацию в стране

БЕЙРУТ, 4 апреля. /ТАСС/. Члены двух палат Национального собрания Иордании выразили в воскресенье поддержку королю Абдалле II, осудив "опасную игру на чувствах людей с целью дестабилизации обстановки в стране". Как передало агентство Ammon News, глава Сената Фейсал аль-Фаиз, выступая на совместном заседании палат, призвал подданных "не верить слухам и сплотиться вокруг монарха".

"Наш народ даст отпор протянувшимся к Иордании нечистоплотным рукам и фальшивой оппозиции, которая пытается использовать тяжелые экономические условия и последствия пандемии для посягательств на безопасность", - подчеркнул аль-Фаиз.

В свою очередь спикер Палаты депутатов Абдель Монем Одат призвал "к укреплению национального единства перед лицом брошенных вызовов". По его словам, "необходимо провести переоценку достигнутого и путем национального диалога разработать дорожную карту приоритетных преобразований".

Заседание двух палат Национального собрания было приурочено к отмечаемой 11 апреля 100-летней годовщине создания эмирата Трансиордания на британской подмандатной территории, который был преобразован 25 мая 1946 года в Иорданское Хашимитское Королевство.

В субботу начальник Генштаба королевских вооруженных сил генерал-майор Юсеф аль-Хунейти сообщил о проведенных арестах в Аммане "в рамках ведущегося расследования попыток подорвать стабильность в Иордании". Среди задержанных был назван Шериф Хасан бен Заид, который ранее выполнял роль посланника иорданского монарха в Саудовской Аравии, и бывший советник Абдаллы II по вопросам экономики, экс-министр финансов Басем Авадалла. Отмечалось, что еще несколько человек задержаны "по соображениям безопасности".

Иорданский военачальник опроверг сообщения о том, что бывший наследный принц Хамза бен Хусейн (занимал этот пост в 1999-2004 годы) помещен под домашний арест. Генерал отметил, что единокровный брат короля находится на свободе, однако, по его словам, принцу Хамзе был дан совет "не предпринимать никаких действий, затрагивающих безопасность и стабильность в королевстве". Позднее в эфире Би-би-си появилась видеозапись заявления принца Хамзы из дворца на окраине Аммана, в котором он подтвердил, что находится "в полной изоляции со своей супругой и детьми", а все лица из его окружения задержаны.