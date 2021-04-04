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В Иордании заявили, что деятельность принца Хамзы поставила под угрозу безопасность страны

Расследование показало, что в события в Иордании вовлечены внешние стороны, с которыми принц Хамза проводил активные контакты, сообщил вице-премьер и министр иностранных дел королевства Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади

БЕЙРУТ, 4 апреля. /ТАСС/. Иорданские спецслужбы в ходе проведенного расследования установили, что подозрительная деятельность бывшего наследного принца Хамзы бен Хусейна представляет угрозу безопасности Иордании. Об этом сообщил в воскресенье на пресс-конференции в Аммане, трансляцию которой ведет телеканал Al-Hadath, вице-премьер и министр иностранных дел королевства Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади.

"Расследование показало, что в события в Иордании вовлечены внешние стороны, с которыми принц Хамза проводил активные контакты", - заявил вице-премьер. По его словам, иорданские спецслужбы арестовали в субботу по этому делу 14-16 человек.

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