{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Мьянме

Число погибших в столкновениях в Мьянме с начала февраля достигло 564

По данным правозащитников, 2 667 человек находятся под стражей, 38 приговорены к тюремным срокам

БАНГКОК, 4 апреля. /ТАСС/. Число погибших в результате столкновений между участниками акций протеста и сотрудниками силовых ведомств в Мьянме с 1 февраля возросло до 564. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте Ассоциации помощи политическим заключенным в Мьянме.

На эту тему
Военные в Мьянме объявили чрезвычайное положение. Что известно о ситуации в стране
Военные в Мьянме объявили чрезвычайное положение.

"По состоянию на 4 апреля 564 человека убиты в результате переворота", - говорится в тексте сообщения. По данным ассоциации, 2 667 человек находятся под стражей, 38 приговорены к тюремным срокам. Выданы ордера на арест еще 425 демонстрантов.

В пятницу газета The Irrawaddy со ссылкой на международный благотворительный фонд Save the Children сообщила, что по меньшей мере 43 несовершеннолетних в Мьянме погибли в результате действий полиции и военных при разгоне антиправительственных демонстраций.

Теги
МьянмаПолитический кризис в Мьянме
Пандемия COVID-19
Зеленский распорядился привить от коронавируса половину взрослых украинцев до конца года
Указ президента Украины поручает кабмину активизировать переговоры с производителями вакцин, а также привлечь международную помощь для проведения кампании по вакцинации
Читать полностью