Зеленский распорядился привить от коронавируса половину взрослых украинцев до конца года

КИЕВ, 4 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский издал указ, предусматривающий вакцинацию от коронавируса половины взрослого населения страны до конца текущего года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте главы украинского государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действий решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 апреля 2021 году "О Национальном плане вакцинопрофилактики острого респираторного заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2, до конца 2021 года", - говорится в сообщении. По решению СНБО, кабинет министров Украины в семидневный срок должен разработать и утвердить Национальный план вакцинации против COVID-19 с учетом международного опыта.

"В частности, должно быть установлено минимально необходимое ежемесячное количество прививок, определены источники и сроки поставки вакцины для профилактики коронавирусной болезни, [назначены] лица, ответственные за реализацию плана, конечной целью которого является охват прививками большинства взрослого населения Украины не позднее декабря 2021 для формирования коллективного иммунитета к коронавирусу", - отмечается в документе.

Указ Зеленского поручает правительству Украины активизировать переговоры с производителями вакцин от коронавируса, а также привлечь международную помощь для проведения кампании по вакцинации. Министерству здравоохранения поручено принять меры по организации поставок на Украину в максимально сжатые сроки необходимого количества вакцин, провести разъяснительную работу, чтобы убедить население делать прививки. Зеленский предписал Министерству иностранных дел Украины активизировать сотрудничество с иностранными государствами и международными организациями, чтобы организовать поставки на Украину вакцин против COVID-19.

Вакцинация на Украине началась в конце февраля произведенным в Индии препаратом Covishield, разработанным компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. 25 марта на Украину прибыла первая партия вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech в количестве 215 тыс. доз. В стране также зарегистрирован препарат американской компании Pfizer, его поставки ожидаются в рамках инициативы ВОЗ COVAX. От российского препарата "Спутник V" Украина отказалась.