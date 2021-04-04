В Лондоне задержали 107 активистов, протестовавших против расширения полномочий полиции

ЛОНДОН, 4 апреля. /ТАСС/. Число демонстрантов, задержанных в субботу, 3 апреля, в Лондоне в ходе массовой акции протеста против расширения полномочий полиции, составило 107. Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье Скотленд-Ярдом.

"Причинами задержания послужили различные правонарушения: нарушение общественного порядка, в том числе с применением насилия, нападение на сотрудников полиции, нарушение законодательства, введенного для борьбы с коронавирусом. Среди задержанных была женщина, у которой было найдено не предназначенное для самообороны оружие", - отмечается в документе.

В Скотленд-Ярде подчеркнули, что большинство участников акции протеста, в которой были задействованы около 2 тыс. человек, соблюдали правила социального дистанцирования и следовали распоряжениям полицейских. При этом ближе к концу дня часть активистов попыталась спровоцировать столкновения с сотрудниками полиции. Десять правоохранителей получили незначительные травмы в стычках с агрессивно настроенными манифестантами. Власти королевства напоминают, что в связи с действующим в стране с 4 января карантином проведение массовых мероприятий, включая политические акции, по-прежнему запрещено.

Акции протеста против законопроекта, наделяющего полицию дополнительными полномочиями, в том числе для разгона демонстраций, прошли в субботу во многих городах Великобритании. В них приняли участие тысячи человек. В Бристоле субботняя акция стала уже пятой по счету. 21 марта проходившее в городе шествие противников законопроекта переросло в беспорядки, участники которых разбили окна полицейского участка и подожгли несколько служебных автомобилей. Несколько полицейских были госпитализированы с переломами.