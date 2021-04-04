Экзитпол: партия ГЕРБ побеждает на парламентских выборах в Болгарии

СОФИЯ, 4 апреля. /ТАСС/. Политическая партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) в коалиции с Союзом демократических сил побеждает на очередных парламентских выборах в Болгарии.

По данным экзитполов, подготовленным социологическим агентством Alpha Research и представленным в эфире телеканала bTV, за ГЕРБ проголосовали около 25,7% избирателей. По информации социологического агентства Market Links, партию поддержали 24,5%. Болгарская социалистическая партия, по подсчетам Alpha Research, набрала 17,6% голосов, по данным Market Links, она получила 16,9%.

В новом Народном собрании Болгарии также будут работать представители партии "Есть такой народ": Alpha Research - 15,2%, Market Links - 15,7%. Партия "Движение за права и свободы" получает, по подсчетам агентств, 11% или 10,4% соответственно, "Демократическая Болгария" - 10,4% или 10,3%. Кроме того, в парламент проходят гражданская платформа "Встань. Мафия вон" и партия ВМРО (у каждой из них немногим более 4% голосов).

"Окончательные выводы по итогам выборов делать на данный момент сложно, они не учитывают итоги голосования за рубежом, которое проходило весьма активно. Понятно, что в новом парламенте, вероятно, будут представлены семь политических партий, в связи с чем невозможно предсказать, удастся ли им договориться между собой и сформировать стабильное правительство", - прокомментировала итоги голосования в интервью ТАСС профессор Нина Дюлгерова. "Партия ГЕРБ, как и ожидалось, осталась первой политической силой. Однако самым удивительным на выборах оказалась острая борьба за второе место, которую ведут Болгарская социалистическая партия и новая партия "Есть такой народ" популярного телеведущего Слави Трифонова. Исход этого противостояния - самая большая интрига выборов. Удивление вызвала сравнительно высокая, несмотря на пандемию коронавируса, избирательная активность, в голосовании приняли участие около 3 млн человек", - добавила она.

О голосовании

Голосование на парламентских выборах завершилось в воскресенье в Болгарии в 20:00 по местному времени (совпадает с московским). В стране закрылись около 12 тыс. избирательных участков, а избиркомы приступили к подсчету голосов. По уточненным данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), активность избирателей к 17:00 достигла 40,18%, в голосовании приняли участие более 2,6 млн человек.

"Если сравнивать ситуацию с парламентскими выборами 2017 года, то активность на нынешних выборах к 17 часам была на порядка 2% ниже", - прокомментировала ситуацию официальный представитель ЦИК Таня Цанева. Она сообщила, что ЦИК приняла решение оштрафовать два интернет-издания, которые на своих страницах в течение дня в нарушение закона публиковали данные экзитполов.

За 240 депутатских мест борются представители 22 партий и восьми коалиций.