Президентом непризнанного Косова с третьей попытки избрана Вьоса Османи

БЕЛГРАД, 4 апреля. /ТАСС/. Парламент самопровозглашенного Косова в третьем круге голосования избрал Вьосу Османи президентом непризнанного образования. Трансляцию заседания ведет в воскресенье пресс-служба парламента.

За кандидатуру Османи проголосовали 70 депутатов в 120-местном парламенте. В субботу парламент не смог собрать кворум в 80 голосов для голосования по кандидатуре Османи после пяти часов обсуждений, несмотря на призывы послов США и Франции к депутатам не расходиться и проголосовать на избрание президента. В воскресенье кворум собрался, однако в первом и втором кругах голосования Османи не смогла набрать необходимых 80 голосов. Поэтому президента избрали только в третьем круге голосования, в котором было достаточно поддержки простого большинства в 61 голос.

Османи занимала должность исполняющего обязанности президента с 2020 года, когда лидер самопровозглашенного Косова Хашим Тачи был вызван на суд в Гаагу по обвинениям в военных преступлениях.

22 марта парламент самопровозглашенного Косова поддержал новое правительство во главе с лидером праворадикального движения "Самоопределение" Альбином Курти.

В непризнанном Косове 14 февраля прошли досрочные парламентские выборы. По данным ЦИК Косова, партия "Самоопределение" набрала 47,85% голосов, второе место заняла Демократическая партия Косова (17,41%) экс-президента непризнанного образования Хашима Тачи, находящегося под судом Гаагского трибунала. На третьем месте расположился Демократический союз Косова умеренного политика Исы Мустафы (13,08%), на четвертом - "Альянс за будущее Косова" экс-премьера Рамуша Харадиная с результатом 7,43%. В населенных сербами муниципалитетах убедительную победу одержала партия "Сербский список", получив все 10 депутатских кресел из 10 возможных. По предварительным данным ЦИК, "Сербский список" набрал в сербских районах 99% голосов.

Партия "Самоопределение" резко улучшила свой результат по сравнению с выборами 2019 года, когда эта политическая сила набрала 26,15%. В то же время Курти не хватает голосов для самостоятельного формирования правительства. По мнению сербских аналитиков, усиление "Самоопределения" будет означать более жесткую позицию Приштины на переговорах с Белградом.