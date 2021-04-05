Партия ГЕРБ лидирует на парламентских выборах в Болгарии

СОФИЯ, 5 апреля. /ТАСС/. Партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) уверенно лидирует на парламентских выборах в Болгарии. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на основании обработки 6,7% протоколов к 00:20 часам (время совпадает с московским).

По данным, опубликованным на официальном сайте ЦИК, за ГЕРБ проголосовали 23,66% избирателей. На втором месте идет партия "Есть такой народ", за нее отдали голоса 17,15% граждан. Болгарская социалистическая партия занимает третье место с 16,51% голосов.

В новый созыв парламента также проходят "Движение за права и свободы" (10,6% голосов), партия "Демократическая Болгария" (10,6%) и гражданская платформа "Встань. Мафия вон" (4,59%). Остальные политические объединения на данный момент четырехпроцентный избирательный барьер не преодолевают. Подсчет голосов продолжается.

Премьер-министр Болгарии и лидер ГЕРБ Бойко Борисов предложил политикам лидирующих партий объединиться во имя интересов государства. Видеообращение Борисова было представлено на его официальной странице в Facebook.

"Вместо того, чтобы рассуждать о том, кто более велик, предлагаю в ближайшие восемь месяцев года подумать о консолидации [усилий]. Слышал, что те, кто получил 4-5% [голосов избирателей], хотят создать нечто типа "анти-Борисов". Поздравляю, делайте. Мои милые оппоненты, знаю вас всех. Радуйтесь тому, что вы в парламенте. Я предлагаю мир, необходимо собрать экспертов (сформировать экспертное правительство - прим. ТАСС), хотя бы до декабря, и приложить максимальные усилия, чтобы выйти из пандемии. Давайте выберем лучшее из того, что можем совершить. Без стабильной политической обстановки у нас ничего не получится", - сказал Борисов.

Премьер-министр подчеркнул, что его партия ГЕРБ в пятый раз победила на парламентских выборах и никто лучшее нее не справился бы с финансовым кризисом, миграционным давлением и пандемией COVID-19. Борисов добавил, что его партия имеет огромный потенциал и знания, которые необходимы для управления страной, а остальным политическим формациям еще предстоит многому научиться.

Очередные парламентские выборы состоялись в Болгарии в воскресенье, 4 апреля. За 240 мест в 45-м созыве Народного собрания Болгарии (однопалатный парламент) боролись представители 22 партий и восьми коалиций.