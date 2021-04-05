Парламент Вьетнама избрал Нгуен Суан Фука новым президентом страны

На посту президента СРВ Нгуен Суан Фук сменил генерального секретаря Центрального комитета (ЦК) правящей Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонга. Руководитель компартии был избран президентом страны в октябре 2018 года после смерти из-за тяжелой болезни президента Чан Дай Куанга, который должен был занимать этот пост с 2016 по 2021 год. На прошедшем в январе этого года 13-м партийном съезде Нгуен Фу Чонг был переизбран генсеком ЦК КПВ на очередной пятилетний срок, при этом он не стал выдвигать свою кандидатуру на новый президентский срок. Кандидатом на пост главы государства на период 2021-2026 годов партконференцией был рекомендован премьер-министр Нгуен Суан Фук.

Нгуен Суан Фука называют многоопытным руководителем и крепким хозяйственником. Он родился в центральной вьетнамской провинции Куангнам. Экономическое образование получил в Институте народной экономики в Ханое, позднее получил степень магистра экономики в Национальном университете Сингапура. Начало профессиональной карьеры Нгуен Суан Фука связано с провинцией Куангнам, где он прошел путь от рядового сотрудника экономического управления до председателя Народного комитета (главы администрации) провинции. С 2006 года Нгуен Суан Фук работает в центральных органах власти сначала на должности заместителя главы госаудита СРВ, затем руководителя канцелярии правительства и вице-премьера. В 2016 году он возглавил вьетнамское правительство.