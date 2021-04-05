Избранный президент Вьетнама принял присягу на верность родине и народу

ХАНОЙ, 5 апреля. /ТАСС/. Избранный в понедельник президентом Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Нгуен Суан Фук принес присягу на верность родине, правящей Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) и народу страны. Церемония вступления в должность главы государства прошла сразу же после оглашения результатов проведенного депутатами Национального собрания (однопалатного парламента) голосования по выборам президента республики.

"Перед священным государственным флагом, Национальным собранием, соотечественниками и избирателями всей страны я, президент Социалистической Республики Вьетнам, клянусь быть всецело верным родине, народу, Конституции Социалистической Республики Вьетнам и приложить все усилия для успешного выполнения задач, порученных партией, государством и народом", - заявил он.

Нгуен Суан Фук, с 2016 года занимавший пост премьер-министра СРВ, стал 11-м президентом в истории современного Вьетнама и первым главой государства, возглавлявшим до избрания правительство страны.

На посту президента СРВ Нгуен Суан Фук сменил генерального секретаря Центрального комитета (ЦК) КПВ Нгуен Фу Чонга. Руководитель компартии был избран президентом страны в октябре 2018 года после смерти из-за тяжелой болезни президента Чан Дай Куанга, который должен был занимать этот пост с 2016 по 2021 год. На прошедшем в январе этого года 13-м съезде Нгуен Фу Чонг был переизбран генсеком ЦК КПВ на очередной пятилетний срок, при этом он не стал выдвигать свою кандидатуру на новый президентский срок. Кандидатом на пост президента СРВ на период 2021-2026 годов партконференцией был рекомендован премьер-министр Нгуен Суан Фук.

Решения о ротации высших руководящих кадров, включая президента СРВ, премьер-министра и председателя парламента, принятые на январском съезде КПВ, подлежат обязательному утверждению Нацсобранием, которое, согласно конституции, является высшим органом власти в стране.