Суд Малайзии начал рассмотрение апелляции экс-премьера, приговоренного к 12 годам тюрьмы

СИНГАПУР, 5 апреля. /ТАСС/. Малайзийский суд приступил в понедельник к рассмотрению апелляции экс-премьера Наджиба Разака на вынесенное в прошлом году решение приговорить его к 12 годам лишения свободы за экономические преступления, связанные с фондом SRC International. Об этом сообщает телеканал CNA.

Как ожидается, процесс должен завершиться до 22 апреля, на этот период запланированы еще шесть заседаний. По информации агентства Bernama, адвокаты Наджиба подготовили 307 оснований, которыми намерены опротестовать решение Верховного суда. В частности, они планируют предоставить доказательства, что экс-премьер был умышленно введен в заблуждение определенными лицами о том, что поступившие на его личные счета деньги были пожертвованиями от королевской семьи Саудовской Аравии. Вместе с тем следствие установило, что средства были похищены из SRC International, который входит в государственный инвестиционный фонд 1MDB.

В июле прошлого года Верховный суд признал Наджиба виновным по всем семи пунктам обвинения, в том числе в злоупотреблении властью, доверием, а также отмывании денег при переводе 42 млн ринггитов ($10,1 млн). Он был приговорен к штрафу на сумму 210 млн ринггитов ($50,7 млн) и тюремному сроку. Несмотря на вынесенный приговор, экс-премьер остается на свободе до завершения рассмотрения апелляции.