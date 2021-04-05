Президент Вьетнама предложил кандидатуру Фам Минь Чиня на пост премьер-министра

ХАНОЙ, 5 апреля. /ТАСС/. Избранный в понедельник новым президентом Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Нгуен Суан Фук представил для рассмотрения Национальному собранию (парламенту) страны кандидатуру заведующего организационным отделом Центрального комитета (ЦК) правящей Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Фам Минь Чиня на должность премьер-министра. Голосование по выборам главы правительства запланировано на вторую половину дня.

Должность руководителя кабинета министров СРВ стала вакантной после того, как в минувшую пятницу Нацсобрание приняло отставку Нгуен Суан Фука с поста премьера в связи с завершением срока его полномочий. На прошедшем в январе этого года 13-м съезде КПВ Нгуен Суан Фук был рекомендован кандидатом на пост президента СРВ на период 2021-2026 годов. Одновременно партконференция рекомендовала главу орготдела ЦК Фам Минь Чиня в качестве его преемника на должности главы правительства.

63-летний Фам Минь Чинь по образованию юрист, имеет научную степень доктора юриспруденции и большой опыт партийно-административной работы. На протяжении многих лет его профессиональная деятельность была связана с органами госбезопасности Вьетнама. В разные годы Фам Минь Чинь занимал посты замначальника департамента экономической и научно-технической разведки, начальника главного управления разведки Министерства общественной безопасности СРВ, а также заместителя министра общественной безопасности. С 2010 года Фам Минь Чинь сосредоточился на партийной работе. До 2015 года он был секретарем парткома КПВ северной провинции Куангнинь, после чего был направлен на работу в ЦК КПВ в качестве заместителя начальника орготдела, а в 2016 году был назначен начальником этого отдела.