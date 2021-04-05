В Венесуэле приостановили работу парламента из-за COVID-19

БОГОТА, 5 апреля. /ТАСС/. Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы решила отложить заседания, намеченные ранее на ближайшие пять дней, из-за распространения коронавируса в стране. Об этом в воскресенье сообщило агентство EFE .

"Руководство [парламента] обращается к народу Венесуэлы с целью проинформировать о том, что решено отменить сессии Национальной ассамблеи с понедельника, 5 апреля, по пятницу, 9 апреля", - говорится в сообщении за подписью председателя парламента Хорхе Родригеса. В нем подчеркивается, что эта мера принята для "обеспечения превентивных мер", направленных на борьбу с распространением коронавируса.

На этой неделе в парламенте "не будут проводиться очные заседания" всех комиссий. Однако в исключительных случаях "могут быть проведены [заседания с присутствием законодателей] в случае возникновения [особой] необходимости для принятия проектов законов", которые поступят на рассмотрение парламента, отмечается в сообщении.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о решении с 5 апреля в очередной раз продлить "строгий карантин" в стране еще на семь дней. Он был введен в связи с продолжающимся ростом числа случаев заражения COVID-19.

На прошлой неделе в Венесуэле был зарегистрирован очередной антирекорд по числу людей, заразившихся за день коронавирусом (1 786). С начала пандемии выявлено 166 123 случая инфицирования, 1 644 человека умерли от последствий заражения.

Правительство Венесуэлы сообщило о первых двух случаях инфицирования в стране 13 марта прошлого года, в тот же день был введен режим чрезвычайного положения. Затем президент Мадуро объявил о решении ввести карантин на всей территории страны. 18 февраля в республике началась вакцинация населения от коронавируса российской вакциной "Спутник V".