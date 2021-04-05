СМИ: власти Турции арестовали экс-адмиралов, выступивших за сохранение конвенции Монтрё

АНКАРА, 5 апреля. /ТАСС/. Генпрокуратура Анкары выдала ордера на аресты 14 отставных адмиралов по обвинению в попытке нарушения конституционного строя республики из-за их послания относительно необходимости сохранения конвенции Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы. Об этом в понедельник сообщает телеканал Haberturk.

В настоящее время в домах 10 арестованных проходят обыски. Идет изъятие улик, которые могут доказать вину обвиняемых. Еще четырех отставных военных пока не удалось обнаружить, им предписано в трехдневный срок явиться в полицию.

Основанием для возбуждения уголовного дела против экс-адмиралов стало появившееся в воскресенье письмо от имени 103 бывших военных. В нем адмиралы выразили обеспокоенность в связи с дискуссией о возможности выхода Турции из конвенции Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы. Прокуратура посчитала это заявление нарушающим УК Турции и вменяет в вину авторам заявления сговор в с целью подрыва конституционного порядка и безопасности государства.

Подписавшиеся под письмом адмиралы заявили, что они "с беспокойством следят за обсуждением темы создания канала "Стамбул" (параллельного Босфору, в западной части провинции Стамбул - прим. ТАСС) и конвенции Монтрё в контексте юрисдикции отмены международных договоров". Они призвали прекратить любые дискуссии о возможности выхода страны из конвенции Монтрё. Военные также указали в своем письме, что необходимо сохранить действующую Конституцию Турции на фоне инициативы президента страны Тайипа Эрдогана о разработке нового основного закона.

Позиция экс-адмиралов вызвала резкую критику со стороны ряда высокопоставленных политиков и администрации президента. Сама дискуссия о пересмотре участия Турции в конвенции Монтрё периодически активизируется в последние годы благодаря заявлениям политиков различного уровня, в том числе и высокого. Руководство республики не предпринимает никаких шагов по выходу из конвенции, но дает понять, что не все положения этого договора 1936 года сейчас в полной мере отвечают интересам Турции и международным реалиям.