{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Президент Израиля начал консультации с партиями по кандидатуре премьера

Первыми на прием к главе государства идут представители партии "Ликуд" Биньямина Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 апреля. /ТАСС/. Президент Израиля Реувен Ривлин начал в понедельник консультации с представителями 13 политических партий, прошедших в Кнессет (парламент) 24-го созыва после выборов 23 марта, по итогам которых он до 7 апреля должен поручить одному из депутатов формирование правительственной коалиции. Трансляцию встреч ведет в сети канцелярия Ривлина.

"Мы начинаем консультации для того, чтобы определить в соответствии с законом, кому будет поручено формирование правительства", - заявил Ривлин, открывая консультации.

В соответствии с графиком, опубликованным пресс-службой президента, первыми на прием к президенту идут представители партии "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который 5 апреля находится в Окружном суде на заседании по трем делам, в рамках которых он обвиняется в злоупотреблениях.

Теги
ИзраильРивлин, РеувенНетаньяху, Биньямин
Пандемия COVID-19
Додон призвал главу Молдавии прекратить политическую борьбу, чтобы справиться с пандемией
Необходимо сосредоточиться на преодолении кризиса, считает лидер социалистов
Читать полностью