Президент Израиля начал консультации с партиями по кандидатуре премьера

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 апреля. /ТАСС/. Президент Израиля Реувен Ривлин начал в понедельник консультации с представителями 13 политических партий, прошедших в Кнессет (парламент) 24-го созыва после выборов 23 марта, по итогам которых он до 7 апреля должен поручить одному из депутатов формирование правительственной коалиции. Трансляцию встреч ведет в сети канцелярия Ривлина.

"Мы начинаем консультации для того, чтобы определить в соответствии с законом, кому будет поручено формирование правительства", - заявил Ривлин, открывая консультации.

В соответствии с графиком, опубликованным пресс-службой президента, первыми на прием к президенту идут представители партии "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который 5 апреля находится в Окружном суде на заседании по трем делам, в рамках которых он обвиняется в злоупотреблениях.