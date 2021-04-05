В новый парламент Болгарии войдут представители шести политических формаций

СОФИЯ, 5 апреля. /ТАСС/. Шесть политических формаций войдут в новый болгарский парламент по итогам очередных выборов, которые состоялись в воскресенье. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на основании обработки 54,63% протоколов к 09:30 часам (время совпадает с московским).

По данным, опубликованным на официальном сайте ЦИК, лидерство сохраняет политическая партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ), за которую свои голоса отдали 24,88% избирателей. На втором месте идет партия популярного телеведущего Слави Трифонова "Есть такой народ", за которую отдали голоса 18,74% граждан. Болгарская социалистическая партия занимает лишь третье место, получив поддержку с 14,91% избирателей.

В новый созыв парламента также проходят политический старожил - "Движение за права и свободы" (8,99% голосов) и новички - "Демократическая Болгария" (10,53%) и гражданская платформа "Встань. Мафия вон" (4,98%). Остальные политические объединения на данный момент 4%-ный избирательный барьер не преодолевают.

Большинство политических экспертов, которые комментируют итоги голосования, полагают, что в 45-м Народном собрании ни одной из политических партий не удастся сформировать устойчивого коалиционного большинства и, соответственно, сформировать работающее правительство. Наиболее вероятный сценарий - проведение досрочных парламентских выборов, которые могут состояться уже осенью.

Подсчет голосов продолжается, а члены участковых избирательных комиссий жалуются на сложности с оформлением и передачей протоколов, а также бюллетеней в районные комиссии, которое проходит очень медленно из-за многочисленных ошибок в подсчетах. Предполагается, что многим из них придется провести в залах ожидания около двух суток, а возможно, и дольше, так как в соответствии с действующим законодательством члены комиссий не имеют права оставлять бюллетени без личного контроля, при этом для них не обеспечено нормального питания, воды и условий для отдыха.

Очередные парламентские выборы состоялись в Болгарии в воскресенье, 4 апреля. За 240 мест в 45-м созыве Народного собрания Болгарии (однопалатный парламент) боролись представители 22 партий и восьми коалиций.