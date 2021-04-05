Додон призвал главу Молдавии прекратить политическую борьбу, чтобы справиться с пандемией

КИШИНЕВ, 5 апреля. /ТАСС/. Власти Молдавии должны воспользоваться небольшой передышкой перед новой волной пандемии коронавируса, прекратить политическую борьбу, чтобы сосредоточиться на преодолении пандемического и экономического кризиса. С таким призывом обратился к президенту Майе Санду и другим политикам лидер контролирующей большинство в парламенте Партии социалистов Республики Молдова, бывший глава государства Игорь Додон.

"Считаю реальным ввоз в страну в течение ближайших 25-30 дней не менее 300 тыс. доз вакцины (в том числе из Российской Федерации) и вакцинацию за счет государства не менее 100 тыс. граждан из группы повышенного риска, так чтобы общее количество вакцинированных превысило 150 тыс. человек", - написал Додон в понедельник в своем Telegram-канале. Он призвал Санду и других политиков "прекратить всякую политическую борьбу и дискуссии о досрочных выборах парламента и вместе сосредоточиться на преодолении пандемического, социального и экономического кризиса".

Лидер социалистов привел данные медицинской статистики за последнюю неделю, по которым число заразившихся коронавирусом снизилось на четверть. "Эти тенденции, на первый взгляд положительные с учетом уменьшения количества новых случаев заражения, не должны нас успокаивать, поскольку количество смертей увеличилось и сохраняется большое количество чрезвычайно серьезных случаев. Молдавия получила передышку в несколько недель до следующей волны коронавируса, которой нужно воспользоваться, чтобы поддержать медицинскую систему", - отметил экс-глава государства. Он подчеркнул, что положительные тенденции стали возможными благодаря оперативным действиям властей.

Чрезвычайные меры

С начала пандемии число заразившихся коронавирусом в Молдавии выросло до 235 тыс. (6,4% населения страны), 5,2 тыс. из которых умерли. В феврале в республике ухудшилась эпидемическая ситуация, в больницах заканчивались места для больных. Парламент принял решение ввести режим чрезвычайного положения на период с 1 апреля по 30 мая, чтобы временное правительство смогло более эффективно управлять эпидемиологической ситуацией: перераспределять бюджетные средства, регулировать деятельность экономических агентов, ограничивать контакты между людьми и прибегать к другим мерам.

В городах Кишинев и Бельцы в ночное время введен комендантский час. В республике запрещены все массовые мероприятия, школы и вузы переведены на заочное обучение, а магазины и рынки - на специальный режим.

Вакцинация от коронавируса в Молдавии началась в начале марта, когда в республику поступили первые партии вакцины англо-шведской компании AstraZeneca по линии международного механизма COVAX и от правительства Румынии. Согласно оценкам властей, республике потребуется около 4,8 млн доз, чтобы привить примерно 70% населения.

Ранее находящийся с рабочим визитом в Москве Игорь Додон сообщил по итогам его встречи с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком, что Россия направит 180 тыс. доз "Спутник V" в качестве гуманитарной помощи, включая 60 тыс. доз для приднестровского региона. Еще 500 тыс. доз Кишинев, по его словам, планирует закупить в рамках процедуры госзакупок.

Санду также обращалась к России за помощью в предоставлении вакцины.