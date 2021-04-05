Пушилин полагает, что Киев готовится к массированной атаке на Донбасс

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) прилагают максимум усилий для урегулирования конфликта в Донбассе политическим путем, несмотря на то, что Киев, возможно, готовится к массированной атаке на республики. Об этом в понедельник в интервью телеканалу "Россия-24" заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"ДНР, равно как и ЛНР, делала и продолжает делать максимум возможного для того, чтобы конфликт был разрешен политическим способом. Увы, Киев настроен совершенно в ином направлении", - сказал он.

По словам Пушилина, несмотря на готовность республик решить конфликт мирным путем, Киев саботирует переговорный процесс и подготавливает свои войска для массированной атаки на Донбасс. "Физически возможности такие со стороны Украины есть, технически тоже, то есть у Украины для этого все готово. Будет ли отдан тот решающий указ, который станет губительным для всей Украины, - посмотрим. Но то, что есть политическая составляющая, мы тоже видим, потому что это очень четко отражается на переговорной площадке", - подчеркнул глава республики, отвечая на вопрос о том, могут ли Вооруженные силы Украины предпринять массированную атаку на республики.

Обострение в Донбассе

Напряженность в Донбассе, где 22 июля 2020 года была достигнута договоренность о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня, вновь возникла в конце февраля - начале марта нынешнего года. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки. С обеих сторон появились убитые и раненые, в том числе среди гражданского населения. Киев поспешил обвинить во всем республики Донбасса. Те, в свою очередь, указали на невыполнение Киевом июльских договоренностей как главную причину обострения.

Ситуация стала предметом обсуждения на состоявшейся 18 марта видеоконференции политических советников глав "нормандской четверки". На ней, как сообщил ТАСС источник в российской делегации, речь шла о необходимости добиться опубликования Министерством обороны Украины соответствующего приказа по вооруженным силам, в котором должны быть в полном объеме, без каких-либо изъятий, прописаны все обязательства сторон. Республики Донбасса такие приказы издали и опубликовали сразу же после подписания соглашения. В отличие от них Минобороны Украины в своем сообщении от 27 июля 2020 года внесло в текст пункт о разрешении открывать огонь "в случае возникновения безопасности украинским военнослужащим", тем самым перечеркнув весь механизм контроля за прекращением огня.

Уже после видеоконференции политсоветников "нормандской четверки" на сайте украинского военного ведомства 27 марта появился новый документ на этот счет. В нем, однако, перечень согласованных мер опубликован не в виде приказа Минобороны, а как сообщение для печати спецпредставителя председателя ОБСЕ на Украине Хайди Грау, и лишь говорится, что министерство подтверждает "действие соответствующего приказа".