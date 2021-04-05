Премьер Черногории потребовал отставки министра юстиции из-за высказываний о Сребренице

БЕЛГРАД, 5 апреля. /ТАСС/. Премьер Черногории Здравко Кривокапич потребовал отставки министра юстиции, прав человека и прав нацменьшинств Владимира Лепосавича из-за его высказываний о событиях в Сребренице в годы войны (1992-1995). Об этом он заявил в понедельник в чрезвычайном обращении к нации.

"На этом уровне компетентности недопустимо, чтобы министр юстиции высказывал свои частные взгляды. Сегодня на общем заседании, желая обеспечить функционирование команды, я поставил пять вопросов, среди которых такой: может ли быть министр Лепосавич важнее правительства и наших задач", - заявил Кривокапич, отметив, что министр не разделил официальную позицию страны по вопросу Сребреницы, принятую ранее парламентом. Премьер заявил, что "высказывание Лепосавича - попытка свержения правительства изнутри".

Ранее министр юстиции, прав человека и прав нацменьшинств Черногории Владимир Лепосавич, отвечая на вопрос о событиях в Сребренице, заявил, что признает геноцид в Сребренице, когда он будет однозначно доказан. Вице-премьер правительства Черногории Дритан Абазович назвал такие заявления недопустимыми для членов правительства. По его мнению, "если кто-то не понимает, что в Сребренице был геноцид, тому не место на государственных постах".

Отставку министра должен утвердить парламент. Предложение об отставке Лепосавича Кривокапич пообещал направить депутатам уже сегодня.

Черногория, которая в 2017 году вступила в НАТО, обязана разделять позиции Запада по югославскому конфликту. Ситуация осложняется тем, что многонациональный народ Черногории был также вовлечен в конфликт, и в обществе до сих пор нет согласия по этому вопросу.

Трагедия в Сребренице

Во время войны Сребреницу заняли боснийские мусульмане, которые, по некоторым данным, уничтожили там несколько тысяч сербов. В 1993 году Совет Безопасности ООН объявил город демилитаризованным, но миротворцы не разоружили бошняков. В 1995 году туда вошли войска Республики Сербской под командованием генерала Ратко Младича, организовавшего эвакуацию мусульман. По информации западных СМИ, это сопровождалось массовыми расстрелами, были убиты до 8 тыс. бошняков. Ряд историков полагает, что эти сообщения были фальсифицированы с целью оправдать интервенцию НАТО.

Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) охарактеризовал события в Сребренице как геноцид и обвинил в причастности к ним порядка 20 человек, главным образом сербов. В феврале 2007 года убийства в Сребренице были признаны геноцидом Международным судом ООН. Россия, неоднократно критиковавшая МТБЮ, в июле 2015 года наложила вето на резолюцию СБ ООН с осуждением "преступления геноцида, которое было совершено в Сребренице". В числе воздержавшихся при голосовании стран были Ангола, Венесуэла, Китай и Нигерия.