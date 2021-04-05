Глава МИД Японии выразил обеспокоенность ситуацией вокруг спорных островов

ТОКИО, 5 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в понедельник провел телефонный разговор со своим китайским коллегой Ван И, в ходе которого выразил обеспокоенность ситуацией вокруг спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Об этом сообщило японское внешнеполитическое ведомство.

Отмечается, что японский министр также обратил внимание на положение дел с правами человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР и ситуацию в Гонконге. Кроме того, стороны обменялись мнениями по поводу проблемы КНДР, подтвердили важность сотрудничества с целью денуклеаризации Корейского полуострова и отметили важность полного выполнения резолюций Совбеза ООН.

Спор вокруг этих островов обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил об их выкупе у частных владельцев, японских граждан. После этого в КНР прошли массовые демонстрации протеста, сопровождавшиеся разгромом японских ресторанов и предприятий. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорного архипелага и совершают демонстративные заходы в его прибрежную зону.

Особую обеспокоенность Японии в последнее время вызывает активность сторожевиков КНР в районе Сенкаку. С начала года китайские корабли многократно заходили в зону у этих островов, которую Япония считает своими территориальными водами. В Токио это связывают в том числе с тем, что 1 февраля в Китае вступил в силу закон, дающий береговой охране страны полномочия открывать огонь по иностранным кораблям для защиты национального суверенитета. В ответ Япония также наделила свою береговую охрану правом применять оружие в случае попытки высадки на Сенкаку, что, по мнению экспертов, повышает угрозу вооруженного конфликта между странами.