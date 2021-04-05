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В Иране задержали предполагаемого шпиона, работавшего на Израиль

Помимо него в провинции Восточный Азербайджан взяли под стражу еще нескольких человек

ТЕГЕРАН, 5 апреля. /ТАСС/. Власти Ирана задержали предполагаемого шпиона, который подозревается в сотрудничестве со спецслужбами Израиля. Об этом сообщила в понедельник телерадиовещательная корпорация IRIB со ссылкой на Министерство информации (разведки) страны.

Отмечается, что подозреваемый был задержан в провинции Восточный Азербайджан, расположенной на северо-западе Ирана. При этом сообщается, что в провинции были задержаны еще несколько человек, которые сотрудничали с иностранными разведками. О каких странах идет речь, не уточняется.

Власти Ирана неоднократно заявляли о попытках Израиля вести разведывательную деятельность в стране, а также о причастности этого государства к ряду произошедших в исламской республике политических убийств. 21 марта руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что разведывательные службы США и Израиля пытаются вмешаться в процесс проведения президентских выборов в Иране, запланированных на 18 июня.

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