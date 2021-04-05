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Политический кризис в Армении
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Кочарян заявил, что будет участвовать в выборах парламента Армении во главе блока партий

Экс-президент республики не уточнил, какие именно партии сформируют блок

ЕРЕВАН, 5 апреля. /ТАСС/. Бывший президент Армении Роберт Кочарян будет участвовать во внеочередных парламентских выборах, которые запланированы на 20 июня, во главе блока партий. Об этом он заявил в понедельник в интервью программе "Познер" на Первом канале.

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"10 лет я возглавлял страну, но являюсь беспартийным. Буду участвовать во главе блока партий, скорее всего, это будут две партии", - заявил он, однако не уточнил, какие именно партии создадут блок для участия во внеочередных выборах.

18 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян после политических консультаций с президентом республики Арменом Саркисяном и лидерами трех парламентских фракций заявил, что внеочередные парламентские выборы состоятся 20 июня.

Кочарян возглавлял армянское государство в 1998-2008 годах.

Теги
АрменияСаркисян, Армен ВардановичПашинян, Никол ВоваевичКочарян, Роберт СедраковичПолитический кризис в Армении
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