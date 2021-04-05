Кочарян заявил, что Генпрокуратура пытается переквалифицировать обвинения в отношении него

ЕРЕВАН, 5 апреля. /ТАСС/. Бывший президент Армении Роберт Кочарян заявил, что генеральная прокуратура республики пытается переквалифицировать обвинения в отношении него, несмотря на решение Конституционного суда (КС).

"Буквально неделю назад Конституционный суд Армении признал антиконституционной статью 300.1 (по которой обвиняли Кочаряна - прим. ТАСС). Сейчас Генпрокуратура пытается переквалифицировать обвинение, но не думаю, что у них что-то получится", - заявил он в понедельник в интервью программе "Познер" на Первом канале.

Высший судебный орган страны в 2018 году принял в производство заявление от защиты Кочаряна, а также от суда общей юрисдикции Еревана о рассмотрении вопроса на предмет соответствия конституции статьи 300.1 УК Армении. 26 марта 2021 года КС признал эту статью антиконституционной. В связи с этим защита бывшего президента Армении представила ходатайство в суд общей юрисдикции с требованием прекратить уголовное преследование в отношении политика.

Слушания по делу о свержении конституционного строя в 2008 году, по которому в качестве обвиняемых, кроме Кочаряна, проходят экс-министр обороны Сейран Оганян, экс-генсек ОДКБ Юрий Хачатуров и бывший вице-премьер Армен Геворкян, длились полтора года. Заседания неоднократно откладывались по различным причинам. Все это время суд рассматривал различные ходатайства защиты и не приступил к слушанию дела по существу. Сам Кочарян называет это дело политически мотивированным.

После президентских выборов в Армении 19 февраля 2008 года в стране прошла серия протестов, участники которых выражали несогласие с их официальными итогами. Уличные акции были организованы сторонниками первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, который в тот момент снова претендовал на высший государственный пост. В ходе столкновений митингующих с сотрудниками органов правопорядка погибли восемь демонстрантов и двое полицейских, были госпитализированы 33 сотрудника полиции. Всего за помощью к медикам тогда обратились около 230 человек.

После смены власти в стране 8 мая 2018 года, когда премьер-министром стал Никол Пашинян, расследование дела об указанных событиях возобновилось.