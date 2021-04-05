Верховный суд США отменил вердикт по делу о блокировке критиков Трампа в Twitter

ВАШИНГТОН, 5 апреля. /ТАСС/. Верховный суд США в понедельник отменил решение суда низшей инстанции, согласно которому 45-й американский президент Дональд Трамп не имеет права блокировать в своем Twitter пользователей, которые оставляют комментарии с критикой в его адрес. Об этом говорится в распространенном постановлении.

Ранее апелляционный суд второго округа США (штаты Нью-Йорк, Коннектикут и Вермонт) оставил в силе постановление суда низшей инстанции о том, что Трамп не имеет права блокировать в своем Twitter пользователей, которые оставляют критические комментарии в его адрес. В августе прошлого года Министерство юстиции США обратилось в Верховный суд с просьбой отменить данное решение.

Учетная запись Трампа в Twitter была заблокирована в последние недели его пребывания на посту президента США. Он также был лишен возможности писать в Facebook и Instagram. Это произошло вскоре после того, как 6 января сторонники Трампа, являвшегося в то время главой вашингтонской администрации, попытались воспрепятствовать утверждению в американском Конгрессе итогов прошедших 3 ноября прошлого года президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден.

О деле

Соответствующий иск был подан в июле 2017 года семью заблокированными Трампом пользователями Twitter, а также правозащитной организацией под названием Knight First Amendment Institute ("Институт Первой поправки имени Найтов"), существующей при Колумбийском университете. В нем утверждалось, что Трамп, блокируя подписчиков своей страницы в данном сервисе, нарушает положения первой поправки к Конституции США, гарантирующей, в частности, право на свободу слова и выражение протеста.

В иске, ответчиком в котором, помимо Трампа, также значился уже бывший помощник президента, отвечающий за коммуникацию в социальных сетях, Дэниел Скавино, блокировка пользователей сравнивалась с антиконституционной "попыткой подавления инакомыслия". Рассмотрев дело, судья Наоми Бакволд встала на сторону истцов. После этого Трампу пришлось разблокировать в своем Twitter тех подписчиков, которые подали совместный иск.

Трамп после инаугурации начал пользоваться официальным президентским аккаунтом в Twitter, но при этом продолжил публиковать сообщения на своей личной странице в этом сервисе. Республиканец уделял повышенное внимание соцсетям в качестве средства информации и общения со своими сторонниками. Трамп ранее заявлял, что без возможности доводить с помощью соцсетей свои мысли до общественности он никогда, по его мнению, не стал бы президентом США.