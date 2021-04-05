Эрдоган назвал недопустимым письмо отставных адмиралов о важности конвенции Монтрё

АНКАРА, 5 апреля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал в понедельник недопустимой публикацию открытого письма о важности конвенции Монтрё, под которым подписалось более 100 отставных адмиралов.

"Недопустимо, чтобы 104 адмирала собирались и в один миг распространили подобный документ. Этот акт нельзя считать проявлением свободы слова", - подчеркнул он на пресс-конференции в Анкаре.

"Конвенция Монтрё была важным свершением для Турции в тот период. И мы намерены продолжить выполнять положения конвенции Монтрё, по крайней мере до тех пор, пока не появится подходящей замены", - подчеркнул он.

Кроме того, Эрдоган назвал ошибкой попытку связать конвенцию Монтрё и проект по строительству канала "Стамбул". "Проект строительства канала "Стамбул" призван усилить права Турции над суверенитетом пролива Босфор. И те, кто выступает против этого проекта, являются истинными врагами нашей республики и [основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля] Ататюрка", - добавил президент Турции.

Дискуссия о пересмотре участия Турции в конвенции Монтрё периодически активизируется в последние годы благодаря заявлениям политиков различного уровня, в том числе и высокого. Руководство республики давало понять, что не все положения этого договора 1936 года сейчас в полной мере отвечают интересам Турции и международным реалиям.