Французские полицейские оттеснили курдских демонстрантов с территории комплекса СЕ

ПАРИЖ, 5 апреля. /ТАСС/. Французские полицейские с помощью слезоточивого газа оттеснили курдских демонстрантов с территории комплекса Совета Европы (СЕ) в Страсбурге. Об этом в понедельник сообщила местная газета Le Dernier Nuvel D'Alzas.

По ее информации, около 30-40 курдов, прибывших из Германии, проникли на огражденную забором территорию комплекса "Агора" СЕ около 13:00 (14:00 мск) и потребовали освобождения основателя Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдуллаха Оджалана, который отбывает пожизненное заключение в турецкой тюрьме. Как сообщило издание, прибывшие отряды полиции "оттеснили демонстрантов с территории с помощью слезоточивого газа".

На улице участники акции продолжили выкрикивать лозунги и забросали полицейских бутылками с водой. "Демонстранты разошлись в 13:40 [14:40 мск]", - заключила газета.

Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией.