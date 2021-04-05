Президент Аргентины в разговоре с Путиным поблагодарил РФ за помощь в борьбе с пандемией

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 апреля. /ТАСС/. Президент Аргентины Альберто Фернандес в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным поблагодарил Россию за поставки вакцины от коронавируса. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба администрации аргентинского лидера.

Разговор состоялся после того, как стало известно, что Фернандес, ранее привившийся российской вакциной "Спутник V", заразился коронавирусом.

"Аргентинский президент выразил глубокую благодарность России и отметил, что у него легкое течение болезни без симптомов благодаря положительному эффекту вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении. Пресс-служба Кремля о таком разговоре пока не сообщала.

По данным пресс-службы аргентинского лидера, Путин "позвонил, чтобы узнать о состоянии здоровья" Фернандеса. Там также сообщили, что президент Аргентины в ходе разговора попросил российского коллегу "о помощи, чтобы гарантировать регулярные поставки вакцин". "Фернандес в очередной раз отметил, что прививочная кампания дает отличные результаты и проходит без выявления серьезных осложнений", - отмечается в сообщении. В настоящее время в Аргентине для иммунизации населения используют "Спутник V", вакцину китайской компании Sinopharm и препарат индийского производства Covishield.

В ночь на субботу 62-летний Фернандес написал в Twitter, что сделал тест на антигены, который показал положительный результат. ПЦР-тест подтвердил заражение. Глава государства позднее заявил, что чувствует себя хорошо, и его состояние было бы намного хуже, если бы он не привился.