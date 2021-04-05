{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

США убрали из списка санкций членов Международного уголовного суда, добавленных при Трампе

В списке значатся два лица - прокурор МУС Фату Бенсуда и руководитель отдела судопроизводства, взаимодополняемости и сотрудничества организации Факисо Мочочоко

ТАСС, 5 апреля. Соединенные Штаты в понедельник исключили из санкционного списка двух сотрудников Международного уголовного суда (МУС), ограничения на которых были наложены в сентябре прошлого года администрацией бывшего президента Дональда Трампа. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

В списке исключенных из перечня людей значатся два лица - прокурор МУС Фату Бенсуда и руководитель отдела судопроизводства, взаимодополняемости и сотрудничества организации Факисо Мочочоко.

О снятии санкций с МУС заявил 2 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен.

Указ, позволяющий вводить санкции в отношении МУС, был подписан экс-президентом Трампом в июне 2020 года. О рестрикциях в отношении Бенсуды и Мочочоко Министерство финансов США как непосредственный исполнитель ряда положений этого указа объявило в минувшем сентябре.

Теги
СШАТрамп, Дональд
СМИ: Нетаньяху лидирует по числу выдвижений в премьеры, но без большинства в Кнессете
По подсчетам радиостанции Kan, 52 из 120 депутатов Кнессета рекомендовали президенту Израиля Реувену Ривлину поручить формирование кабмина страны Биньямину Нетаньяху
Читать полностью