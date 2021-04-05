США убрали из списка санкций членов Международного уголовного суда, добавленных при Трампе

ТАСС, 5 апреля. Соединенные Штаты в понедельник исключили из санкционного списка двух сотрудников Международного уголовного суда (МУС), ограничения на которых были наложены в сентябре прошлого года администрацией бывшего президента Дональда Трампа. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

В списке исключенных из перечня людей значатся два лица - прокурор МУС Фату Бенсуда и руководитель отдела судопроизводства, взаимодополняемости и сотрудничества организации Факисо Мочочоко.

О снятии санкций с МУС заявил 2 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен.

Указ, позволяющий вводить санкции в отношении МУС, был подписан экс-президентом Трампом в июне 2020 года. О рестрикциях в отношении Бенсуды и Мочочоко Министерство финансов США как непосредственный исполнитель ряда положений этого указа объявило в минувшем сентябре.