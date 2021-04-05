Госдеп утверждает, что Россия подрывает деэскалацию напряженности в Донбассе

ВАШИНГТОН, 5 апреля. /ТАСС/. Госдепартамент США полагает, что Россия своими действиями подрывает деэскалацию напряженности в Донбассе. С таким утверждением выступил в понедельник на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, комментируя ситуацию на востоке Украины и шаги Москвы.

По его словам, действия РФ "подрывают деэскалацию напряженности, обеспечиваемую за счет соглашения от июля прошлого года, которое было достигнуто при посредничестве Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе". При этом представитель внешнеполитического ведомства США выразил мнение, что недавняя переброска Россией своих воинских подразделений на собственной территории носила провокационный характер. "Мы попросили Россию предоставить объяснение этих провокаций", - сказал американский дипломат.

"Однако более важно то, - отметил Прайс, - что мы [власти США] передали напрямую украинским партнерам сигнал заверения [в поддержке]". "Помимо [предоставления] наших заверений украинским должностным лицам, мы обсуждаем нашу обеспокоенность ростом напряженности, нарушением [режима] прекращения огня и региональной напряженностью с союзниками по НАТО", - добавил Прайс. Он уточнил, что эта тема рассматривалась в штаб-квартире НАТО в Брюсселе на минувшей неделе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, украинские власти не выполняют свои обязательства по минским договоренностям, что осложняет ситуацию на востоке Украины и делает ее более напряженной. Он также подчеркнул, что передвижение российской армии по территории России не должно вызывать беспокойства других стран, поскольку РФ не представляет угрозу для других государств, в том числе для Украины.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение друг на друга. Президент России Владимир Путин 30 марта провел разговор в формате видеоконференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. В числе прочего Путин выразил обеспокоенность в связи с эскалацией Украиной ситуации в Донбассе.