Кравчук: Киев не стягивает к линии соприкосновения в Донбассе дополнительные силы

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Киев не стягивает к линии соприкосновения в Донбассе дополнительные силы. С таким утверждением выступил в понедельник глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук.

"Не направляются войска. <...> Ну какие дополнительные войска? Есть передвижение войск, есть ротация войск, но каких-то дополнительных соединений Украина в Донбасс не направляет", - утверждал он в эфире телеканала "Россия-24".

По словам Кравчука, Киев не собирается нападать на Донбасс. "Украина не нападает, не нападала и никогда не будет нападать на мирное население", - утверждал он.

Вместе с тем в понедельник глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Киев наращивает силы у линии соприкосновения. "Ситуация обостряется. Что касается скопления сил у противника, этот процесс продолжается, у нас есть полная информация о том, где, какие подразделения, в каком количестве, сколько единиц техники. Но, помимо нас, часть этих данных уже есть даже у СММ ОБСЕ, только за последний период более 600 единиц техники СММ ОБСЕ зафиксировала на железнодорожных узлах, находящихся на украинской стороне недалеко от линии соприкосновения", - сказал он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Ситуация в Донбассе обострилась 26 марта, когда в районе поселка Шумы погибли четыре военнослужащих Вооруженных сил Украины. Киев обвинил в этом Народную милицию Донецкой народной республики, в Донецке опровергли свою причастность к обстрелу. Позднее управление Народной милиции ДНР заявило, что украинские военные подорвались на минно-взрывном устройстве во время обследования минных полей.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль выражает обеспокоенность тем, что украинская сторона может пойти на провокационные действия на юго-востоке Украины, которые создадут угрозу гражданской войны. В среду полномочный представитель РФ в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов назвал безответственной и циничной позицию Киева в вопросах безопасности в зоне конфликта в Донбассе.