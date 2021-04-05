В Пентагоне заявили, что продолжают следить за действиями России в Арктике

ВАШИНГТОН, 5 апреля. /ТАСС/. Министерство обороны США продолжает пристально следить за активностью России в Арктике, поскольку считает этот регион зоной повышенной конкуренции. Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на регулярном брифинге.

"Очевидно, что мы крайне пристально следим за ситуацией [в Арктике]", - сказал представитель американского Минобороны в ответ на вопрос, касающийся присутствия России в регионе. Кирби при этом отметил, что не намерен вдаваться в детали.

"Никто не хочет милитаризации арктического региона", - продолжил пресс-секретарь Пентагона. Он подчеркнул, что Арктика "играет важную с тактической точки зрения роль в американской системе обороны", в результате чего этот регион становится подвержен "повышенной конкуренции". "Мы следим за ситуацией, и, как я говорил ранее, с точки зрения национальной безопасности у нас есть в этом регионе интересы, которые мы должны защищать", - заключил Кирби.

В конце марта сотрудник пресс-службы Европейского командования Вооруженных сил США, в зону оперативной ответственности которого входит Арктика, сообщил ТАСС, что ВС Соединенных Штатов внимательно наблюдают за происходящим в регионе. При этом он отметил, что американская сторона не комментирует российскую комплексную экспедицию "Умка-2021" и состоявшиеся в ее рамках военные учения.

Об экспедиции и учениях доложил президенту России Владимиру Путину по видеосвязи главком ВМФ адмирал Николай Евменов. Как подчеркнул Путин, нынешние комплексные учения в Арктике продемонстрировали способность российского флота действовать в суровых северных широтах, такие экспедиции следует продолжать. "Подтверждены высокие боевые возможности отечественного вооружения, его надежность при эксплуатации в экстремальных условиях", - отметил Путин. По словам президента, эта арктическая экспедиция не имеет аналогов как в истории советского периода, так и в современной истории Российской Федерации.

Согласно изложенной Евменовым информации, экспедиция проводится с 20 марта 2021 года под руководством главного командования ВМФ. Как уточнил адмирал, впервые по единому замыслу и плану в приполярных районах выполняется комплекс учебно-боевых, научно-исследовательских и практических мероприятий различной направленности. Всего речь идет о 43 мероприятиях на острове Земля Александры (входит в архипелаг Земля Франца-Иосифа) и прилегающей акватории, покрытой льдом.