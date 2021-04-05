Президент Украины обсудил с британским премьером ситуацию в Донбассе

КИЕВ, 5 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский по телефону обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном ситуацию в Донбассе и ряд вопросов двусторонней повестки. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении офиса украинского лидера.

"Глава государства проинформировал главу правительства Великобритании об обострении ситуации в Донбассе", - отмечается в сообщении. Зеленский, отметили в пресс-службе, призвал британскую сторону вместе с другими государствами НАТО усилить свое присутствие в регионе и увеличить санкционное давление на Россию.

"Отдельное внимание уделено реализации договоренностей, достигнутых в этой связи во время визита президента Украины в Великобританию 8-9 октября 2020 года, в частности развитию Военно-морского флота Украины", - добавили в офисе Зеленского.