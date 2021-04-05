В ВМС США готовы обсуждать обновление соглашения с РФ о предотвращении инцидентов

ВАШИНГТОН, 5 апреля. /ТАСС/. Начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей открыт для идеи потенциальной модернизации Соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним, заключенного Москвой и Вашингтоном в 1972 году. Американский военачальник сообщил об этом, отвечая в понедельник на вопросы корреспондента ТАСС на интернет-брифинге для небольшой группы журналистов.

"Что касается INCSEA [Incidents at Sea Agreement], то я всегда думаю о том, как можно действовать лучше. Поэтому, если россияне придерживаются схожего взгляда, то я открыт для обсуждений", - подчеркнул Гилдей. Он комментировал вопрос о том, готова ли американская сторона поддержать усовершенствование упомянутой договоренности.

При этом адмирал подтвердил, что позднее в текущем году состоятся очередные российско-американские консультации, на которых будет рассматриваться выполнение соглашения. Такие переговоры ВМФ России и ВМС США проводят ежегодно. "У нас с российскими коллегами предстоят встречи по INCSEA в этом году. Так что, возможно, это [перспектива модернизации соглашения] будет в числе вопросов, о которых мы будет говорить", - отметил Гилдей.

"Считаю, что мы должны быть транспарентными и открытыми любыми путями, позволяющими укрепить безопасность на море, избегать любого рода инцидентов, способных нанести урон морякам из обеих стран", - добавил начштаба ВМС США.

Как в декабре прошлого года указывал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, Москва готова работать с Вашингтоном над модернизацией механизмов по управлению опасными ситуациями и предотвращению инцидентов, результатом которых может стать применение ядерного оружия. Россия представила Соединенным Штатам "конкретные идеи" по модернизации соглашения 1972 года о предотвращении инцидентов в открытом море и в прибрежных водах, уточнял замглавы МИД.