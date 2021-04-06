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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Комиссия Ирана и "пятерки" обсудит в Вене пути полного восстановления ядерной сделки

Россию на встрече представит постоянный представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов

ВЕНА, 6 апреля. /ТАСС/. Совместная комиссия Ирана и "пятерки" международных посредников (Германия, Франция, Великобритания, Китай, Россия) проведет во вторник первое в 2021 году очное заседание в Вене. Участники встречи на уровне политдиректоров обсудят вопросы полного восстановления реализации иранского ядерного соглашения и определят задачи для их дальнейшей проработки в двух рабочих группах экспертов.

Как сообщило представительство Европейского союза при международных организациях в Вене, заседание пройдет под председательством заместителя генерального секретаря внешнеполитической службы ЕС Энрике Мора в закрытом режиме в связи с жестким карантином в столице Австрии. Участники встречи могут по желанию самостоятельно обратиться к журналистам в формате онлайн-брифинга.

Россию на встрече представит постоянный представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он рассказал ТАСС, что в результате работы комиссии планируется сформулировать задачи для двух экспертных групп: первая займется вопросами снятия санкций США с Ирана, вторая - вопросами выполнения его ядерных обязательств.

Как подчеркнул Ульянов, участники ядерной сделки вместе с США выступают за возвращение к истокам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 2015 года: снятию санкций США и полному выполнению предусмотренных обязательств Тегерана. По словам постпреда РФ, найти путь к полному восстановлению ядерной сделки - это непростая задача.

США не участвуют в комиссии

Ульянов особо отметил, что США на заседании комиссии присутствовать не будут, потому что они не являются участниками СВПД. Представители Ирана также не готовы напрямую говорить с американцами. Но с учетом присутствия в Вене представителя администрации США могут произойти отдельные контакты американцев с участниками СВПД. В итоге общение между США и Ираном может пройти опосредованно, через других участников комиссии.

Представители ЕС подтвердили готовность способствовать перспективе возвращения США в СВПД. Она предполагает организацию консультаций западных участников комиссии с американскими представителями в Вене. Госдепартамент США сообщал, что американская делегация будет присутствовать в австрийской столице для переговоров с участниками комиссии. Согласно дипломатическим источникам, американцев собирается представить спецпредставитель Госдепартамента по вопросам Ирана Роберт Малли.

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ИранСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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