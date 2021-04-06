США опубликовали уведомление об уже введенных против Турции за покупку С-400 санкциях

ВАШИНГТОН, 6 апреля. /ТАСС/. Американская администрация опубликовала в понедельник уведомление об уже введенных ранее в отношении Управления оборонной промышленности Турции санкциях из-за приобретения турецкой стороной российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Соответствующее оповещение Госдепартамента США размещено в так называемом федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства.

Из него следует, что ограничительные меры распространяются как на само Управление оборонной промышленности Турции, так и на его главу Исмаила Демира, а также еще на трех представителей руководства организации - Мустафу Альпера Дениза, Серхата Генчоглу и Фарука Йигита. Все эти решения были объявлены 14 декабря 2020 года еще предыдущей администрацией США во главе с президентом Дональдом Трампом. Рестрикции были применены в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). В новом уведомлении указывается, что санкции начали действовать "с 14 декабря 2020 года".

В пресс-службе внешнеполитического ведомства США корреспонденту ТАСС пока не пояснили, чем объяснялась необходимость публикации нынешнего документа.

Примененные в декабре санкции включали запрет на выдачу экспортных лицензий США и разрешений для Управления оборонной промышленности Турции, а также заморозку активов и визовые ограничения в отношении перечисленных руководителей этой организации.