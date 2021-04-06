ВМС США провели в 2020 году 20 учений и операций в Арктике

ВАШИНГТОН, 6 апреля. /ТАСС/. Военно-морские силы (ВМС) США провели в минувшем году в общей сложности 20 различных учений и операций в Арктике, в том числе с участием стран-партнеров. Об этом сообщил в понедельник на интернет-брифинге для небольшой группы журналистов, участие в котором принимал корр. ТАСС, начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей.

"За последний год мы провели 20 учений или операций на Крайнем Севере или за [Северным] полярным кругом. Некоторые из них были односторонними. Однако в большинстве своем это были двусторонние или многосторонние учения и операции", - рассказал военачальник. "Так что наше (американских ВМС - прим. ТАСС) присутствие в Арктике более не является редкостью. Оно становится неотъемлемой частью того, чем мы занимаемся. Особенно в зоне оперативной ответственности Европейского командования [Вооруженных сил США]", - подчеркнул Гилдей.

Он отметил, что ясность относительно дальнейших форм пребывания ВМС США в Арктике появится после завершения пересмотра американского военного присутствия за рубежом, приказ о проведении которого отдал 4 февраля нынешний шеф Пентагона Ллойд Остин. "Думаю, у нас может быть лучшее понимание того, как мы можем действовать еще мощнее на Севере, когда появится пересмотр [дислокации сил и средств США за рубежом]", - указал адмирал.

Начштаба ВМС отказался напрямую комментировать возможные планы Пентагона, касающиеся порта Датч-Харбор на острове Уналашка Алеутской гряды. Не стал Гилдей также пояснять, намерены ли США превращать Ном на Аляске в глубоководный порт. "Что касается инфраструктуры на Аляске, то не могу сообщить ничего нового. Считаю, что пересмотр глобальной дислокации сил и средств <...> даст нам некоторую, если угодно, подсветку в плане потенциальных будущих вложений финансовых средств [такого рода]", - заявил адмирал. "Для такого района, открытого для коммерческого судоходства", подтвердил Гилдей, нужно смотреть, "какого рода инвестиции производит [и] коммерческая индустрия". "Топливо необходимо и ей. Считаю, что эти вопросы тоже должны учитываться", - добавил начштаба ВМС США.

Кроме того, он объявил о том, что планы реорганизации ряда структур ВМС США в Атлантический флот приостановлены. "Сейчас реализация приостановлена на основании выводов продолжающегося пересмотра глобальной дислокации сил и средств", - уточнил адмирал. О восстановлении Атлантического флота, призванного прежде всего противодействовать "вновь утверждающемуся российскому ВМФ", объявил в декабре 2020 года Кеннет Брейтуэйт, занимавший тогда должность министра ВМС США.

Россия объявила на днях о проведении в Арктике комплексной экспедиции "Умка-2021" и военных учений в ее рамках. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, эта экспедиция не имеет аналогов как в истории советского периода, так и в современной истории России.