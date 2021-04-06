Правящая партия в Болгарии увеличила отрыв на выборах после обработки 98,9% протоколов

СОФИЯ, 6 апреля. /ТАСС/. Правящая партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) увеличила отрыв от конкурентов на завершающем этапе подсчета голосов избирателей на очередных парламентских выборах, состоявшихся в воскресенье, 4 апреля. Как сообщается на официальном сайте комиссии, к 01:00 вторника было обработано 98,93% протоколов районных избирательных комиссий. ГЕРБ получила дополнительные 0,12% и набирает 26,14% голосов избирателей.

С результатом 17,73% на втором месте идет партия телеведущего Слави Трифонова "Есть такой народ". Основная оппозиционная Болгарская социалистическая партия смогла занять лишь третье место, получив поддержку 15,02% избирателей.

В новый созыв парламента также проходят Движение за права и свободы (10,34% голосов), "Демократическая Болгария" (9,52%) и гражданская платформа "Встань. Мафия вон" (4,74%). Остальные политические объединения на данный момент четырехпроцентный избирательный барьер не преодолевают.

Болгарские политические эксперты, анализирующие итоги голосования в местных СМИ, полагают, что в Народном собрании (однопалатный парламент) 45-го созыва ни одной из политических партий не удастся заручиться поддержкой большинства депутатов, чтобы выбрать правительство. Они считают вероятным вариант проведения досрочных парламентских выборов, которые могут пройти уже осенью.

За 240 мест в Народном собрании Болгарии боролись на выборах 4 апреля представители 22 партий и восьми коалиций. В соответствии с действующим законодательством ЦИК должна в течение четырех дней подвести итоги голосования, а до конца нынешней недели объявить имена новых депутатов.