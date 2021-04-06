ВМС США открыты изучению обновления соглашения с Россией о предотвращении инцидентов

ВАШИНГТОН, 6 апреля. /ТАСС/. Начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей открыт для идеи потенциальной модернизации Соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним, заключенного Москвой и Вашингтоном в 1972 году. Американский военачальник сообщил об этом, отвечая в понедельник на вопросы корреспондента ТАСС на интернет-брифинге для небольшой группы журналистов.

"Что касается INCSEA (Incidents at Sea Agreement), то я всегда думаю о том, как можно действовать лучше. Поэтому, если россияне придерживаются схожего взгляда, то я открыт для обсуждений", - подчеркнул Гилдей. Он комментировал вопрос о том, готова ли американская сторона поддержать усовершенствование упомянутой договоренности.

При этом адмирал подтвердил, что позднее в текущем году состоятся очередные российско-американские консультации, на которых будет рассматриваться выполнение соглашения. Такие переговоры ВМФ России и ВМС США проводят ежегодно. "У нас с российскими коллегами предстоят встречи по INCSEA в этом году. Так что, возможно, это [то есть перспектива модернизации соглашения] будет в числе вопросов, о которых мы будем говорить", - отметил Гилдей.

"Считаю, что мы должны быть транспарентными и открытыми любыми путями, позволяющими укрепить безопасность на море, избегать любого рода инцидентов, способных нанести урон морякам из обеих стран", - заявил начштаба ВМС США.

"Добавлю кое-что на позитивной ноте. На прошлой неделе мне удалось в режиме видеоконференции связаться с одним из наших коммандеров (капитанов второго ранга ВМС США), который является членом экипажа Международной космической станции (по всей видимости, имеется в виду астронавт Виктор Гловер - прим. ТАСС). На этой станции находятся семь человек. Часть из них - американцы. И такое же число - космонавтов из России. И, считаю, это очень хороший пример, дополняющий то, что мы ежедневно читаем про трения между нашими странами. Это пример того, что мы способны делать, когда хотим действовать вместе очень позитивным образом. И это мощный [пример]", - сказал Гилдей.

Как указывал в декабре прошлого года заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, Москва готова работать с Вашингтоном над модернизацией механизмов по управлению опасными ситуациями и предотвращению инцидентов, результатом которых может стать применение ядерного оружия. Россия представила Соединенным Штатам "конкретные идеи" по модернизации соглашения 1972 года о предотвращении инцидентов в открытом море и в прибрежных водах, уточнял замглавы МИД.