В ДНР сообщили, что украинская армия обстреляла из минометов территорию республики

ДОНЕЦК, 6 апреля. /ТАСС/. Подразделения украинских силовиков за прошедшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв из минометов поселок Широкая Балка на западе Горловки на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом во вторник сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) составило один раз, - цитирует сообщение Донецкое агентство новостей. - Общее количество примененных ВСУ боеприпасов - 12 единиц".

По данным ведомства, для обстрела украинская армия применяла минометы калибра 82 мм.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.