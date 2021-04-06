Украинская оппозиция прокомментировала отказ Киева ехать на переговоры по Донбассу

КИЕВ, 6 апреля. /ТАСС/. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) призвала украинские власти отказаться от заявлений, подрывающих процесс минских переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте партии.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" призывает украинскую власть отказаться от заявлений, разрушающих переговорный процесс и уничтожающих отношения с соседями, - говорится в заявлении партии. - Сегодня главная задача власти и всех ответственных политических сил - предотвратить эскалацию конфликта, восстановить устойчивое перемирие и снизить напряженность на линии разграничения".

ОПЗЖ поясняет, что поводом для ее заявления стали высказывания заместителя главы украинской делегации в контактной группе, вице-премьера по реинтеграции неподконтрольных территорий Алексея Резникова, который в понедельник в эфире одного из телеканалов объявил, что Украина больше не приедет в Минск на переговоры. Резников в ультимативной форме высказался за перенос заседаний контактной группы после прекращения пандемии и карантина из Белоруссии в другую страну.

Оппозиционная партия полагает, что отказ от переговоров в Минске приведет к срыву дипломатического урегулирования конфликта в Донбассе и разрушит отношения Украины с Белоруссией. "Украинский народ ждет от власти мира, ответственной внешней политики и партнерских отношений с соседними странами, а не провокационных ультиматумов", - подчеркивает ОПЗЖ.

Партия призвала президента Украины Владимира Зеленского очистить украинскую делегацию в контактной группе от "безответственных политиканов", которые своим радикализмом "сознательно блокируют путь к дипломатическому урегулированию конфликта и только плодят новые [конфликты]". При этом партия напрямую не называет при этом имени Алексея Резникова.

В течение последнего года в связи с пандемией коронавируса переговоры контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, которые раньше проводились в Минске, проходят в формате видеконференции. В сентябре прошлого года глава делегации Украины в контактной группе Леонид Кравчук заявил, что политическое напряжение в Белоруссии, где после президентских выборов в августе прошлого года прошли массовые протесты, влияет на ход переговоров по Донбассу на минской площадке. По мнению Кравчука, в случае ухудшения обстановки в Белоруссии место проведения дискуссий надо будет менять. В то же время глава украинской делегации в Контактной группе признал, что Киев не сможет поменять переговорную площадку в одностороннем порядке.