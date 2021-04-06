Лукашенко заявил, что в некоторых странах нецелесообразно сохранять посольства Белоруссии

МИНСК, 6 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагает оптимизировать число белорусских посольств и штат дипломатических миссий. Соответствующее заявление он сделал во вторник на совещании, посвященном работе МИД.

"В ряде стран наш многолетний опыт свидетельствует о том, что перспективы белорусского дипломатического присутствия там не просматриваются, - сказал глава государства, которого цитирует агентство БелТА. - Так зачем нам сохранять свои посольства, тратить бюджетные средства на их содержание? К чему там полный штат дипломатов, отвечающих за направления, которые поставлены на паузу, мягко говоря?" По его словам, в таких случаях нужно работать "на условиях взаимности, как это недавно было сделано с Польшей и Литвой".