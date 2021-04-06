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Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать кабмин по итогам выборов

На это законом отводится 28 дней с возможностью продления срока на две недели

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 апреля. /ТАСС/. Президент Израиля Реувен Ривлин заявил во вторник, что принял решение поручить премьер-министру еврейского государства Биньямину Нетаньяху формирование нового правительства по итогам парламентских выборов 23 марта. На это законом отводится 28 дней с возможностью продления срока на две недели.

"Я пришел к решению, основанному на количестве рекомендаций [членов Кнессета], которые указывают на то, что у депутата Биньямина Нетаньяху немного больше шансов сформировать правительство. Соответственно, я решил поручить ему сделать это", - сказал Ривлин в ходе специального обращения, которое транслировала его канцелярия.

Теги
ИзраильРивлин, РеувенНетаньяху, Биньямин
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