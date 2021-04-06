СМИ: компания Зеленского работает с российским каналом, находящимся под санкциями

КИЕВ, 6 апреля. /ТАСС/. Украинская компания "Студия Квартал-95", одним из создателей которой является действующий президент Украины Владимир Зеленский, сотрудничает с российским телеканалом СТС, несмотря на санкции, введенные против него самим же главой государства. Об этом во вторник сообщает агентство "Украинские новости".

По его данным, на СТС стартовал премьерный показ второго сезона сериала "Папик", который был снят украинской компанией "Студия Квартал-95". При этом 14 мая минувшего года Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о персональных специальных экономических и других ограничительных мерах. В соответствии с ним, в частности, к ООО "СТС Медиа" на три года применяются ограничительные меры. Согласно указу Зеленского, активы телеканала на территории Украины должны быть заблокированы.

По информации агентства, в 2020 году Зеленский получил 4,6 млн гривен (около $165 тыс.) доходов от роялти "Квартала-95", "Киностолицы" и "Драйв продакшн". В агентстве не исключили, что по итогам телепроката новых серий "Папика" президент получит авторские финансовые поступления.