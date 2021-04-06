Зеленский считает, что членство Украины в НАТО приведет к окончанию войны в Донбассе

КИЕВ, 6 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что членство его страны в НАТО является единственным путем к окончанию войны в Донбассе. Об этом сообщила во вторник пресс-служба офиса главы государства.

"Мы стремимся к реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО - это единственный путь к окончанию войны в Донбассе. ПДЧ [план действий по членству в НАТО] станет настоящим сигналом для РФ", - сказал он в телефонном разговоре с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

Глава государства поблагодарил генсека за "внимание альянса к безопасности ситуации вокруг Украины" и призвал страны - члены НАТО уделять больше внимания вопросам безопасности в Черном море и усиливать свое военное присутствие в Черноморском регионе. По его мнению, такое присутствие должно стать "мощным фактором для сдерживания России".

Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем 9 февраля заявлял, что дата вступления Украины в НАТО пока не определена, однако чем ближе страна к стандартам альянса, тем она ближе к вступлению в его состав.

НАТО и Украина

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что "Украина и Грузия со временем станут членами НАТО", однако отказался предоставлять обеим странам Планы действий по подготовке к членству в альянсе, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. По оценкам брюссельских экспертов, за следующие 12 лет Киев и Тбилиси скорее отодвинулись от перспективы вступления в альянс. НАТО не принимает государства с неразрешенными территориальными проблемами, поскольку их членство может втянуть весь альянс в военный конфликт.

В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО с формулировкой о "необратимости евроатлантического курса Украины". Обеспечение к 2020 году полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран НАТО закреплено в принятой в 2015 году новой военной доктрине страны.

Ранее Украине был предоставлен статус партнера НАТО с расширенными возможностями.