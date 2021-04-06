В ДНР заявили, что войска Украины обстреляли из минометов поселок в Донецке

КИЕВ, 6 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из минометов поселок шахты Абакумова на западной окраине Донецка. Об этом во вторник сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), передает Донецкое агентство новостей (ДАН).

"Огонь велся из подконтрольного Киеву поселка Невельское. В направлении поселка шахты Абакумова было выпущено четыре мины калибром 82 мм. Кроме того, при обстреле применялся гранатомет", - говорится в сообщении.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.

Тем не менее с начала года в Донбассе отмечается рост напряженности в сфере безопасности. Как отмечал полпред РФ в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов, это связано с многочисленными нарушениями режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины, которые не прекращали обстрелы даже в новогодние праздники. Особенно обострилась ситуация с конца февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов.

По данным ДНР, с начала года в республике от обстрелов со стороны украинских силовиков погибли девять человек, из них двое гражданских, в том числе один ребенок. Порядка 60 домов и семи объектов инфраструктуры были разрушены. Всего с начала конфликта на территории ДНР погибли 4 970 человек, из них 91 ребенок. Ранения различной тяжести получили более 7,8 тыс. человек.