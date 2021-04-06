Главы МИД России и Индии обсудили предстоящий визит Путина

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с индийским коллегой Субраманиямом Джайшанкаром запланированный на текущий год двусторонний саммит.

"Мы обсудили подготовку к предстоящему в этом году визиту [в Индию] президента России Владимира Путина", - сказал Джайшанкар, выступая во вторник на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ.

Он сообщил, что в ходе беседы было затронуто сотрудничество в сферах ядерной энергетики, обороны и экологии, а также партнерство в области освоения космоса.

"Мы отметили поддержку Россией нашей программы [готовящегося первого индийского пилотируемого полета] "Гаганьян", - подчеркнул Джайшанкар.

Он добавил, что в центре внимания на встрече с Лавровым также была ситуация в Афганистане и Индо-Тихоокеанском регионе.

"Переговоры были теплыми и плодотворными. <...>. Мы понимаем важность наших отношений для мира и стабильности в мире", - указал индийский министр.